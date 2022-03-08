Не здоровались и шли мимо. Петру Порошенко не обрадовались в украинском Василькове

Экс-президент Украины Петр Порошенко приехал в украинский город Васильков и привез батальонам так называемой территориальной обороны автоматы, пулеметы, рации, зимнюю форму. Однако, судя по видео, запечатлевшему встречу, местные жители не слишком обрадовались бывшему лидеру страны.

На ролике видно, что Порошенко старается проявлять дружелюбие, однако далеко не все отвечают ему тем же. Многие равнодушно отворачиваются и проходят мимо, не поприветствовав его.

Порошенко на Украине обвинили в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса во время боевых действий. По версии следствия, экс-президент сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР — вместо этого уголь закупили в Донбассе. Суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Политик должен приезжать к следователю и в суд по первому требованию, а также не покидать Киев и сдать загранпаспорт и другие документы, позволяющие выезд за границу.

Ранее экс-депутат Рады Владимир Олейник предположил, что бывшему президенту Украины Петру Порошенко придется рассчитаться за годы своего правления. Олейник назвал Порошенко «злом», отметив, что он не стремился к мирному урегулированию конфликта в Донбассе и вспомнив несколько громких политических преследований.