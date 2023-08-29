Мир 29 августа 2023, 17:52 Не законы, а авторские произведения. На Украине оправдали уклониста, усомнившись в указах Зеленского Суд в Полтавской области оправдал уклониста, усомнившись в указе о мобилизации РИА «Новости»

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Зеньковский райсуд Полтавской области Украины оправдал фигуранта дела об уклонении от мобилизации, усомнившись в легитимности указов президента страны Владимира Зеленского. Текст приговора опубликовали на сайте реестра судебных решений Украины.

Судья оправдал обвиняемого 23 августа, не увидев состава преступления в его действиях. В преамбуле решения также разобрали указы Зеленского «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и «О введении военного положения на Украине».

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«[Они] легитимируются под видом законов, являются авторскими произведениями, не имеют конституционной основы», — написали в документе.

По преамбуле судебного решения народ не обязан исполнять указы президента Украины, поскольку, по сути, это не законы, а оферты от «субъекта, который предоставляет услуги по государственному управлению».

Суд назвал эти документы нормативными актами, имеющими статус применяемых, но не относящимися к легальному действующему законодательству.

Зеленский ввел военное положение на Украине 24 февраля прошлого года, а на следующий день подписал указ о всеобщей мобилизации. Глава киевского режима неоднократно продлевал сроки их действия.