29 августа 2023, 17:52
Не законы, а авторские произведения. На Украине оправдали уклониста, усомнившись в указах Зеленского
Суд в Полтавской области оправдал уклониста, усомнившись в указе о мобилизации
Зеньковский райсуд Полтавской области Украины оправдал фигуранта дела об уклонении от мобилизации, усомнившись в легитимности указов президента страны Владимира Зеленского. Текст приговора опубликовали на сайте реестра судебных решений Украины.
Судья оправдал обвиняемого 23 августа, не увидев состава преступления в его действиях. В преамбуле решения также разобрали указы Зеленского «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и «О введении военного положения на Украине».
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«[Они] легитимируются под видом законов, являются авторскими произведениями, не имеют конституционной основы», — написали в документе.
По преамбуле судебного решения народ не обязан исполнять указы президента Украины, поскольку, по сути, это не законы, а оферты от «субъекта, который предоставляет услуги по государственному управлению».
Суд назвал эти документы нормативными актами, имеющими статус применяемых, но не относящимися к легальному действующему законодательству.
Зеленский ввел военное положение на Украине 24 февраля прошлого года, а на следующий день подписал указ о всеобщей мобилизации. Глава киевского режима неоднократно продлевал сроки их действия.
Суд
Украина
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