Мир 09 февраля 2024, 16:24 «Не забывать уроки истории». Интервью Путина откроет Западу глаза на угрозу нацизма Депутат Занко: интервью Путина укажет Западу на опасность поощрения нацизма Пресс-служба Кремля

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Интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону покажет политикам Запада опасность поддержки нацистских идей. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделала зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Она назвала Россию мощным щитом против распространения идеологии неонацизма в мире.

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«Пусть это интервью откроет глаза политикам Запада на опасность поощрения нацистских идей. Нужно не забывать уроки истории», — подчеркнула Занко.

Депутат отметила, что идеология нацизма — противоестественна для человека. Целью специальной военной операции сегодня является денацификация. От влияния нацистской идеологии пытались избавиться советские солдаты и в годы Великой Отечественной войны.

В интервью Карлсону Путин рассказал, что у украинского лидера Владимира Зеленского была свобода вести переговоры. Президент Украины обещал мир своему народу, но предал избирателей и встал на сторону неонацистов. Запретив диалог с Россией, Зеленский совершил большую дипломатическую ошибку.

Ранее сальвадорский писатель и доктор философии Давид Эрнандес предположил, что интервью Путина произведет в США эффект землетрясения. Российскому президенту удалось разоблачить «демагогическую защиту ложной демократии в неонацистской Украине».