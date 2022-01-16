«Не забудем никогда». Казахстанская молодежь осудила мародерство в Алма-Ате

Алма-Ата оправилась от беспорядков, но только не ее жители. Исполнительный директор Конгресса молодежи Казахстана, предприниматель Тохтар Болысов рассказал «360», как в самом большом городе страны переживают последствия погромов и мародерства.

Всем казахстанцам было больно наблюдать за тем, что творились в Алма-Ате, их любимом городе.

«Про это говорил и президент, что это наш любимый город. Это самый большой город Казахстана, красивый город. Нам всем было больно наблюдать за тем, что делали с этим городом мародеры», — сказал Болысов.

По его мнению, январские события навсегда отпечатались в исторической памяти казахстанцев.

«Мы не забудем никогда этого. Это останется темной страницей нашей истории», — заявил он.

На митингах в Алма-Ате почти не было молодежи, большинство из них сидели по домам.

«Ну, выходили несколько тысяч человек, но все-таки молодежи в Казахстане почти четыре миллиона человек. Большинство сидели дома. И образованная молодежь понимает, что можно выстроить диалог с властью не только благодаря этим митингам. Можно создавать общественные организации, создавать петиции. У нас есть сайт, на котором выходят сначала все законы, можно там предлагать свои инициативы», — объяснил он.

Болысов уточнил, что речь идет о мирных митингах. Что касается мародерства, то он убежден, что вся молодежь отнеслась к этому негативно.

«Большинство молодежи образованно, поэтому они против терроризма, мародерства, всех тех событий и вещей, которые происходили в эти дни», — сказал он.

Помимо своей общественной деятельности, Болысов занимается бизнесом. Во время беспорядков один из магазинов его компании вскрыли мародеры. Ущерб составил около миллиона рублей. Болысов признался, что не ждет помощи от государства, учитывая, что это частный бизнес. И для его компании это не такие большие потери. Но есть компании, которые пострадали очень сильно.

«Есть рестораны, которые сожгли полностью, дотла. Есть производства, которые разрушены полностью. Есть торговые сети бытовой электроники, где было максимальное мародерство, выносили телефоны, ноутбуки. Мне кажется, таким компаниям государство должно дать какие-то субсидии, либо хотя бы послабления по выплате налогов», — сказал он.