Мир 23 апреля 2023, 16:35 «Не забудем, не простим». Лавров остро отреагировал на невыдачу виз российским журналистам для участия в работе ООН МИД РФ: невыдача виз США российским журналистам возмутительна Freepik

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Российским журналистам, сопровождающим главу МИД РФ Сергея Лаврова для участия в работе СБ ООН не выдали визы США. Замглавы министерства Сергей Рябков назвал происходящее возмутительным и неприемлемым приемом, написало РИА «Новости».

Вина целиком лежит на США, считает он. По словам Рябкова, американская сторона заверяла, что будет выдавать визы россиянам «на подходе».

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Дипломат подчеркнул, что Россия еще ответит Соединенным Штатам «и они это запомнят надолго». Лавров тоже остро отреагировал на ситуацию.

«Не забудем, не простим», — привело его слова агентство.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала ситуацию «манипулированием темы свободы слова и правами журналистов».

Ранее Лавров говорил, что США могут обмануть в любой момент. Министр иностранных дел РФ подчеркивал, что подобное со стороны Америки происходит чаще, чем выполнение их собственных обещаний и предложений.