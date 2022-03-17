«Не забудем». Китай напомнил НАТО о бомбардировке своего посольства в Белграде в 1999 году

Китайское постпредство при ЕС, после того как генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Пекин осудить действия России на Украине, напомнило о бомбардировке посольства в Белграде. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы никогда не забудем, кто бомбил наше посольство в Югославии. И нам не нужны лекции о справедливости от нарушителя международного права», — сказали в представительстве.

7 мая 1999 года в результате удара НАТО было задето посольство Китая в Белграде. В результате удара погибли три человека и более 20 получили ранения.

Ранее в Китае заявили, что продолжат поддерживать Россию и Украину в проведении переговоров для скорейшего прекращения огня. По словам премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, власти Китая глубоко обеспокоены ситуацией на Украине и стремятся к мирному урегулированию конфликта с учетом интересов всех задействованных сторон.

Политолог Владимир Соломонов уверен, что Россия в условиях санкций будет развивать сотрудничество с Китаем. Он считает, что Китай не пугают западные санкции. А руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков убежден, что Китай «никогда не был искренним партнером» и сейчас поддерживает Россию в ее внешнеполитических инициативах, чтобы «не дать возможности американцам и их союзникам окружить себя».