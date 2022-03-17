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    17 марта 2022, 11:20

    «Не забудем». Китай напомнил НАТО о бомбардировке своего посольства в Белграде в 1999 году

    Китайское постпредство отреагировало на призыв НАТО осудить действия России

    Дарья Смирнова

    Китайское постпредство при ЕС, после того как генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Пекин осудить действия России на Украине, напомнило о бомбардировке посольства в Белграде. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Мы никогда не забудем, кто бомбил наше посольство в Югославии. И нам не нужны лекции о справедливости от нарушителя международного права», — сказали в представительстве.

    7 мая 1999 года в результате удара НАТО было задето посольство Китая в Белграде. В результате удара погибли три человека и более 20 получили ранения.

    Ранее в Китае заявили, что продолжат поддерживать Россию и Украину в проведении переговоров для скорейшего прекращения огня. По словам премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, власти Китая глубоко обеспокоены ситуацией на Украине и стремятся к мирному урегулированию конфликта с учетом интересов всех задействованных сторон.

    Политолог Владимир Соломонов уверен, что Россия в условиях санкций будет развивать сотрудничество с Китаем. Он считает, что Китай не пугают западные санкции. А руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков убежден, что Китай «никогда не был искренним партнером» и сейчас поддерживает Россию в ее внешнеполитических инициативах, чтобы «не дать возможности американцам и их союзникам окружить себя».