Мир 08 января 2024, 14:34 «Не выживет и месяца». Пушилин назвал Украину экономически несостоятельной Глава ДНР Пушилин: Украина экономически несостоятельна Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украина не протянет и месяца без западной поддержки. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Оставшаяся сейчас Украина экономически несостоятельна — она не сможет выжить ни одного месяца без финансовой поддержки извне. Но ее не дают просто так», — подчеркнул он.

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Глава ДНР отметил, что так называемые союзники «не просто так дают» стране помощь, а стараются на этом заработать. В этом деле много финансовых интересов, считает Пушилин.

Украина накопила такой долг, что даже если она больше не получит ни цента, погасить его не смогут и за несколько поколений, спрогнозировал он. Как страна, государственное образование, Украина «уже все», страны, по сути, больше нет, констатировал Денис Пушилин.

«Ее используют и дожмут до конца, но по факту точка невозврата давно пройдена», — уверен он.

В том же интервью Пушилин призвал освободить Одессу и Николаев, назвав эти города русскими.