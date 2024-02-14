Мир 14 февраля 2024, 16:08 «Не вытеснят русских». В ФРГ признали, что Украина не вернет утраченные территории Das Erste: ВСУ не смогут победить Россию и вернуть утраченные территории Fabian Sommer / Global Look Press

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ВСУ не удастся победить Россию и вернуть утраченные территории. Такое мнение высказал редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст на телеканале Das Erste.

«Сейчас ситуация не выглядит так, будто Украина может победить и вытеснить русских с утраченных территорий», — заявил журналист.

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По его словам, уже назрела острая необходимость в переговорном процессе. Нужно приложить все силы, чтобы избежать дальнейшей эскалации, добавил Ауст.

«Я считаю, что необходимо срочно начать переговоры», — подытожил он.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта. Однако западные страны не хотят учитывать интересы российской стороны и не обращают внимание на реалии «на земле». На этом фоне, заметил Лавров, возможностей для начала переговоров пока не видно.