«Было страшно, не выпускали детей из дома». Очевидцы рассказали, что беспорядками в Казахстане управляли координаторы

Очевидцы беспорядков, которые охватили Алма-Ату в начале января, рассказали «360», как все происходило. Один из собеседников уточнил, что митингами управляли координаторы — они призывали обычных прохожих присоединяться к протестам, а также говорили толпе, куда надо идти. Тем, кто пытался уйти, мешали: по словам очевидца, ему перегородили путь люди с битами, которые призывали его вернуться к толпе.

Один из свидетелей работает барбером на улице, по которой как раз пролегал путь митингующих. Мужчина обратил внимание, что у протестующих были свои координаторы: они перекрывали улицы, говорили, куда всем двигаться, призывали случайных прохожих тоже присоединиться к митингам.

«Я увидел, что идет вторая толпа — уже толпа прошла, и идет уже вторая. Подъехали автомобили и пожарная машина, угнанная, уже за рулем были гражданские лица, с палками, все стучали, все гремели. Начали загонять всех очевидцев, которые просто были на улице, в эту толпу: мол, пойдемте на митинг», — рассказал очевидец.

Потом стало ясно, что толпа начинает бесчинствовать. Когда колонна, в которую попал мужчина, пришла на площадь, акимат уже горел. Некоторые митингующие пассивно наблюдали, некоторые — ликовали. Выше по улице уже была слышна перестрелка.

По словам мужчины, митингующим привозили провизию, напитки, даже алкоголь. Примечательно, что все приезжающие к протестующим машины были без номеров. После этого началось мародерство и очевидец решил поскорее оттуда уйти. Путь ему пытались преградить люди с битами и повернуть его обратно, но он смог поймать такси.

Другая женщина поделилась, что живет в Алма-Ате много лет, и таких событий там не было ни разу. Если митинги и происходили, то исключительно мирно. Когда в начале января начались протесты, всем стало очень страшно.

«То, что начнется такая стрельба, хаос, и то, что мародеры начнут так грабить город — мы вообще этого не ожидали. Было очень страшно, мы не выпускали детей из дома. В это время отрубили еще и интернет, вообще не было ничего понятно, что будет, как будет происходит. Но все равно верили, что придут опять наши войска, все будет хорошо», — поделилась жительница Алма-Аты.

Женщина поделилась, что все до сих пор в шоке, хотя беспорядки уже успокоились. Люди грустно шутят о том, что сейчас особенно красиво одетые люди, если их лицо не отягощено знаниями — просто мародеры. Она отметила, что город еще нескоро оправится от беспорядков, но люди уже начали улыбаться друг другу на улицах.