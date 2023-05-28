Мир 28 мая 2023, 23:47 «Не вся Америка такая». Захарова прокомментировала слова Грэма о смерти русских Захарова: в США не все поддерживают русофобию РИА «Новости»

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В США не все полностью выступают за русофобию, ведь простые американцы не знают о высказываниях, которыми делятся их власти на весь мир. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Дипломат напомнила, что американский сенатор Линдси Грэм сказал о том, что русские «умирают» в результате «самой удачной» траты денег США на помощь Украине. В разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом политик отметил, что задача украинских властей «убить как можно больше русских».

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«Ну что, вся Америка такая? Нет. Не вся. Есть народ. Американский народ, который даже понятия не имеет, им в голову не приходит, что от их имени говорят люди, за которых они голосовали», — пояснила дипломат.

По ее словам, Грэм получил бы за свои высказывания порцию негатива от американцев, если бы они касались меньшинств из числа латиноамериканцев, африканцев или азиатов.

Сенатор Линдси Грэм ранее назвал «самой удачной» тратой денег американскими властями смерть россиян на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.