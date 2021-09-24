«Не все равно, кто правит страной». Меркель сорвала овации на последнем митинге ХДС/ХСС

Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к избирателям на последнем предвыборном митинге консервативного альянса ХДС/ХСС. Политик призвала оставить страну в стабильности.

Меркель заявила, что для людей все довольно просто. Она посоветовала отдать оба голоса — за партию по спискам и кандидатуру по округу — за ХДС или ХСС. Слова политика привело РИА «Новости» в Telegram.

«Чтобы Германия осталась стабильной, чтобы ХДС/ХСС возглавили правительство, а Армин Лашет стал канцлером», — объяснила канцлер Германии.

Ее слова встретили бурей аплодисментов и минутной стоячей овацией. Генеральный секретарь ХДС назвал речь Меркель невероятно сильной.

Основной идеей выступления немецкого лидера стала фраза «Не все равно, кто правит страной». Ей Меркель завершала каждое высказывание, критикующее позицию конкурентов.

В Германии 26 сентября состоятся парламентские выборы. По их итогам в стране сменится федеральный канцлер. Ангела Меркель уйдет в отставку после 16 лет у власти. Лидерство среди кандидатов пока удерживает Социал-демократическая партия.