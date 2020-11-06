«Не время закрывать глаза». System Of a Down посветили Карабаху первые за 15 лет песни

Американская рок-группа System Of A Down впервые за 15 лет выпустила две новые песни. Музыканты посвятили эти композиции событиям в Нагорном Карабахе.

Об этом рассказал солист группы Серж Танкян в своем Facebook после выхода композиций Protect The Land и Genocidal Humanoidz. Солист — американец армянского происхождения.

Он отметил, что пришло время рассказать миру о происходящем, и обвинил власти Азербайджана и Турции в попытках захватить Нагорный Карабах и Армению. Кроме того, он обвинил руководство этих стран в безнаказанном совершении преступлений против человечности и окружающей среды.

«Они делают ставку на то, что мир слишком занят ситуацией с COVID, выборами и гражданским неповиновением в США, чтобы заявить об их деяниях», — подчеркнул музыкант.

Танкян заявил, что власти Турции и Азербайджана вложили большие деньги в PR-компании, чтобы распространять ложную информацию о событиях в Карабахе. Он подчеркнул, что сейчас не время закрывать глаза на эти события. Из-за этого музыканты отложили все дела и впервые за 15 лет снова объединились для записи новых треков. Прибыль, которая будет с этих песен, группа направит на помощь Карабаху во Всеармянский фонд «Айастан».