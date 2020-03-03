Жителям страны напомнили тщательно мыть руки, а также правильно чихать и кашлять: в сгиб локтя либо одноразовый платок. Последний следует как можно скорее выбросить, сообщил сайт «Аргументы и факты».

При появлении высокой температуры или кашля швейцарцам посоветовали остаться дома и позвонить врачу перед посещением больницы.

По последним данным, в Швейцарии зафиксировали 42 случая заражения коронавирусом COVID-19.