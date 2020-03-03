Не время для рукопожатий — жителей Швейцарии проинструктировали, как защититься от коронавируса
Федеральный офис общественного здравоохранения Швейцарии предложил отказаться от рукопожатий на время распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщило РИА «Новости».
Жителям страны напомнили тщательно мыть руки, а также правильно чихать и кашлять: в сгиб локтя либо одноразовый платок. Последний следует как можно скорее выбросить, сообщил сайт «Аргументы и факты».
При появлении высокой температуры или кашля швейцарцам посоветовали остаться дома и позвонить врачу перед посещением больницы.
По последним данным, в Швейцарии зафиксировали 42 случая заражения коронавирусом COVID-19.