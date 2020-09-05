«Не впечатлил»: Соловьев оценил перехваченные переговоры о Навальном

Белорусские СМИ опубликовали перехваченные переговоры Берлина и Варшавы о ситуации с Навальным. Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что запись его не впечатлила.

«Скажу очень вежливо, опубликованный вчера Минском перехват телефонного разговора не впечатлил, совсем», — написал Соловьев в своем Telegram-канале.

Ранее депутат Госдумы Андрей Луговой отметил, что склонен доверять опубликованной записи. По его словам, военная разведка располагает возможностью перехвата подобных разговоров. Более того, запись можно отправить на экспертизу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 сентября сообщил о перехваченном разговоре Берлина и Варшавы. Запись доказывает, что Алексея Навального никто на самом деле не травил. Позже белорусские СМИ представили эту самую запись разговора.

В конце августа Навальный летел из Томска в Москву, напомнило ИА НСН. На борту ему резко стало плохо, поэтому самолет пришлось экстренно посадить в Омске. Политика доставили в больницу, где он два дня пролежал в коме. Затем его перевезли в клинику в Берлине по настоянию родственников. Власти Германии заявили, что в анализах Навального нашли следы яда из группы «Новичок». При этом никаких документов или других доказательств предоставлено не было.