Эдгард Запашный: Борис Джонсон не войдет в историю

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден не останутся в истории, так как не занимаются решением мировых проблем. Таким мнением поделился народный артист России, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Об этом сообщил NEWS.ru.

Артист заявил, что люди забудут Джонсона спустя пять лет, после завершения его правления. По его словам, Джонсон и Байден являются лишь «временщиками» для политики.

«Вы можете назвать какого-нибудь премьер-министра Великобритании до Бориса Джонсона? Я вспомнил только Тони Блэра. И то только потому, что его высмеивал Джордж Майкл в своем видеоклипе, где тот бежал за тарелочкой. И Бориса Джонсона забудут через пять лет», — заявил Запашный.