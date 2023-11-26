Мир 26 ноября 2023, 12:23 Не власти, а режим. Принципиальную разницу верхов Украины объяснили в Кремле Песков заявил, что на Украине режим, а не власти, из-за заявлений о русских РИА «Новости»

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Высшее политическое руководство Украины допустило дискриминационные высказывания в адрес русских, такой тон более характерен для режима, а не власти. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он отреагировал на слова спикера Верховный рады Руслана Стефанчука о необходимости ущемления прав русских на Украине.

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«Суть киевского режима именно в этом. Именно поэтому мы и называем его режимом, таких заявлений не может быть в нормальном руководстве страны, где проживают миллионы русских. Такие заявления могут делать только режимы», — сказал Песков.

Ранее Стефанчук заявил, что властям страны необходимо ущемлять права всех русских. Он подчеркнул, что на Украине в настоящее нет и не может быть русского национального меньшинства.

Вице-премьер Ольга Стефанишина отмечала, что на Украине сейчас есть лишь отдельные русскоговорящие группы людей, а не национальное меньшинство.