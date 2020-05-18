Не видать больше футуристического мегаполиса и искусственной луны. Планы Саудовской Аравии сорвала нефть

Планы Саудовской Аравии на создание нового футуристического проекта сорваны из-за коронавируса и дешевой нефти. Жители страны не скоро смогут полюбоваться городскими пейзажами будущего и искусственной луной. Проект должен был обойтись саудитам в 499 миллиардов долларов.

Как пишет Daily Mail, новый технологический центр должны были построить в 2025 году, он был рассчитан примерно на миллион человек. Это смесь роскошных зданий, дворцов в марокканском стиле с вертолетными площадками, пристанью для яхт и полями для гольфа должна была освещаться гигантской искусственной луной.

Сейчас же стана вынуждена экономить. Власти накануне резко подняли подоходный налог для граждан с 5% до 15%.

С 1 июня 2020 года в Саудовской Аравии отменяются выплаты пособий, составлявших составляло тысячи реалов в месяц (около 266 долларов, или 20 тысяч рублей), для госслужащих и военных.

Подрядчик Neom, осуществлявший строительства города, сократил рабочее время некоторых сотрудников наполовину. В руководстве компании отметили, что «проекты будут отложены».

Футуристический город был проектом наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Планы создания высокотехнологичного хаба площадью 10 230 квадратных метров были впервые озвучены в 2017 году. Принц отметил, что планирует провести реформу, направленную на создание рабочих мест и привлечение иностранных инвестиций.

Принц Мухаммед бин Салман с президентом России Владимиром Путиным. 2015 год. Источник фото: Kremlin.ru

В 2019 году газета Wall Street Journal писала, что до 20 тысяч человек принудительно вывезут из этого района, чтобы освободить место для проекта наследного принца.