«Не верьте, что я марионетка». Лукашенко опроверг мнение о том, что им манипулируют

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не верить слухам, в которых уверяют о марионеточном характере его власти. Белорусского лидера процитировало агентство France Presse.

В интервью изданию Лукашенко опроверг подобные разговоры и заметил, что в них нет и доли правды.

«Не верьте, что я марионетка, которой манипулируют с утра до вечера. Ничего такого», — подчеркнул президент Белоруссии.

Он также призвал украинские власти как можно скорее сесть за стол переговоров с Россией и перестать ей угрожать. Украина, по мнению Лукашенко, должна смириться с потерянным навсегда влиянием над перешедшими под контроль РФ регионами.

Белорусский лидер допустил, что пока конфликт получится завершить на условиях, которые бы стали для украинской стороны приемлемыми.