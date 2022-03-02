Евросоюз заявил, что не ведет войну с Россией

Европейский союз не ведет войну с Россией, однако в нынешней ситуации полностью стоит на стороне Украины, заявил в эфире радиостанции Cadena Ser руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Мы находимся на стороне тех, кого атаковали. Но мы не ведем войны с Российской Федерацией. Когда меня упрекают в том, что Евросоюз не на Украине, то нас там нет и быть не может», — заявил Боррель.

Он объяснил, что санкции вводятся для того, чтобы разрушить экономику России. При этом он признал, что эти ограничения вредят самим европейским странам, но они готовы выплатить эту цену.

Боррель отметил, что членам Евросоюза необходимо увеличить расходы на собственную оборону и улучшить координацию между вооруженными силами. Он добавил, что союз не рассматривает в ближайшей перспективе создание общеевропейской армии.

Ранее вице-президент Евразийского центра Эрл Расмуссен заявил, что наложенные санкции приведут Европу к исторической рецессии из-за принятых Россией ответных мер, в том числе он обозначил невозможность замещения российского газа на рынке.