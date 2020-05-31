«Не важно, кто виноват»: вирусолог скептически отнесся к новой версии появления COVID-19

Китайские ученые провели исследование и выяснили, что коронавирус появился не в Ухане. Вирусолог Анатолий Альштейн усомнился в важности таких выводов, так как они уже не имеют значения.

Доктор медицинских наук Альштейн отметил, что сейчас для пандемии нет никакого принципиального значения, откуда именно пошел вирус.

«Просто начинаются всякие споры кто виноват, что, где… Не важно, кто виноват. Скорее всего, их просто нет, и все это (возникновение COVID-19 — прим. ред.) произошло естественным путем», — заявил вирусолог НСН.

Он добавил, что результаты исследований китайских ученых вызывают сомнения. Такие работы дают штучный результат и не показывают всей картины.

«Был один положительный результат. От него могло все и пойти. А сейчас там отрицательный результаты — ну, и что! Нет, эти выводы не имеют строгих результатов, и пересматривать здесь что-либо не имеет смысла и большого значения», — заключил Альштейн.

Ранее ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили, что провели исследования появления нового коронавируса. По их словам, инфекция возникла из-за летучих мышей, но рынок в Ухане не был отправной точкой.