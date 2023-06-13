13 июня 2023, 12:39
«Не в России дело». Лукашенко заявил, что сам потребовал размещения ядерного оружия в Белоруссии
Президент Лукашенко: ядерное оружие в Белоруссии разместили по ее требованию
Ядерное оружие в Белоруссии разместили по «настоятельному требованию» ее президента Александра Лукашенко. Он сообщил об этом во время рабочей поездки в Минскую область.
Лукашенко попросили пояснить, зачем в Белоруссии тактическое ядерное оружие, и прокомментировать версию западных СМИ о том, что Россия стремится разместить его в преддверии июльского саммита НАТО в Вильнюсе для «ядерного шантажа».
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«Россия ни к чему не стремится. Не в России дело», — процитировало белорусского лидера агентство БелТА.
Александр Лукашенко добавил, что в случае агрессии против Белоруссии ответ будет немедленным, «колебаний не будет» — и это единственная причина, по которой такое оружие могут применить в стране. Однако едва ли кто-то захочет воевать с ней при наличии «оружия сдерживания», отметил белорусский президент. Он выразил надежду на то, что принимать решение об использовании такого оружия не придется.
Ядерное оружие
Белоруссия
Александр Лукашенко
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