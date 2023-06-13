Мир 13 июня 2023, 12:39 «Не в России дело». Лукашенко заявил, что сам потребовал размещения ядерного оружия в Белоруссии Президент Лукашенко: ядерное оружие в Белоруссии разместили по ее требованию Официальный сайт президента Республики Беларусь

Читать 360tv в

Ядерное оружие в Белоруссии разместили по «настоятельному требованию» ее президента Александра Лукашенко. Он сообщил об этом во время рабочей поездки в Минскую область.

Лукашенко попросили пояснить, зачем в Белоруссии тактическое ядерное оружие, и прокомментировать версию западных СМИ о том, что Россия стремится разместить его в преддверии июльского саммита НАТО в Вильнюсе для «ядерного шантажа».

Реклама

«Россия ни к чему не стремится. Не в России дело», — процитировало белорусского лидера агентство БелТА.

Александр Лукашенко добавил, что в случае агрессии против Белоруссии ответ будет немедленным, «колебаний не будет» — и это единственная причина, по которой такое оружие могут применить в стране. Однако едва ли кто-то захочет воевать с ней при наличии «оружия сдерживания», отметил белорусский президент. Он выразил надежду на то, что принимать решение об использовании такого оружия не придется.