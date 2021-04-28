Военного из США покусали польские стрептизерши, утверждают СМИ. Пентагон не в курсе

В ночном клубе польского Гданьска стриптизерши якобы покусали майора ВВС США. Военный, по версии СМИ, находился в заведении под воздействием наркотиков. В Пентагоне ситуацию комментировать отказались.

После ночи пьянства старший офицер пропал без вести, написал сайт Task & Purpose со ссылкой на официальный отчет о военном расследовании. Позже американца заподозрили в том, что он проводил время в закрытом ночном клубе вместе со стриптизершами.

Журналисты задали вопрос о ситуации на регулярном брифинге в Пентагоне. Они поинтересовались у пресс-секретаря военного ведомства Джона Кирби, как инцидент скажется на присутствии Соединенных Штатах в стране.

«Я ничего не слышал про этот инцидент», — сказал представитель Пентагона, напомнив про крепкие отношения с Польшей.