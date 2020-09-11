«Нормально не устраивать войну». Трамп рассказал об отношениях с Путиным

Президент США Дональд Трамп ответил критикам, которым не нравится его умение «ладить» с российским коллегой Владимиром Путиным и другими государственными лидерами. Глава Белого дома счел эти отношения нормальными.

Трамп выступил перед сторонниками на митинге в Мичигане. Его трансляция велась в Periscope на официальной странице предвыборного штаба американского президента.

«Он способен поладить с Путиным — это ужасно!» — процитировал глава США недовольных и назвал их позицию несправедливой.

Трамп подчеркнул, что нравится Путину и наоборот, и это «не так плохо». Аналогично американский лидер отозвался и о своих отношениях с главой КНДР Ким Чен Ыном.

«Нет, это хорошо. <…> Это нормально. Нормально не устраивать войну», — подчеркнул Дональд Трамп.

Он посетовал, что подвергается критике за умение наладить контакт с председателем КНР Си Цзиньпином и японским премьером Синдзо Абэ.

Выборы президента США намечены на ноябрь года. Основным соперником действующего президента в политической гонке является Джо Байден.