Мир 09 сентября 2023, 14:57 «Не успевают довезти до госпиталей». Экс-советник Кучмы заявил о страшной коррупции в Минздраве Украины Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что ВСУ не справятся с потерями на поле боя Министерство обороны Украины

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Коррупция на Украине стала причиной огромных потерь в ВСУ. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.

Он обвинил руководство страны в утрате контроля над ситуацией. По словам Соскина, из-за лекарственного голода Украина потеряла множество раненых, которых не успели довезти до медицинских учреждений.

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«У нас потери, очень много раненых. Их даже не успевают довезти до госпиталей, потому что не хватает медикаментов, препаратов, перевязочных и прочего», — отметил политолог.

Он добавил, что Минздрав страны погряз в коррупции и ничего не смог сделать для изменения ситуации.

Ранее Соскин предупредил президента Украины Владимира Зеленского о тотальных потерях в государстве.