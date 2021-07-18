Не убирающих за собаками жителей Тель-Авива вычислят по ДНК фекалий

Владельцев собак в Тель-Авиве обяжут сдавать образцы ДНК своих питомцев. Это позволит городским властям выявлять хозяев, которые не убирают за своими животными, и штрафовать их. Об этом сообщило издание The Jerusalem Post.

Власти Тель-Авива одобрили местный закон, который требует от хозяев собак сдать образец ДНК своих питомцев при получении или продлении лицензии на владение животным. Такой контроль поможет бороться с собачьими фекалиями в городе.

Инспекторы смогут изучить образцы отходов собак и сопоставить их с ДНК в базе. Хозяевам, которые не убрались за своим четвероногим питомцем, отправят штраф по почте. Кроме того, их также обяжут оплатить расходы за отбор проб и их анализ.

Городской совет Тель-Авива подсчитал, что каждый месяц горожане не убирают за своими собаками около 500 килограммов фекалий. Власти муниципалитета рассчитывают, что их инициатива поможет уменьшить количество собачьего помета в городе. В Тель-Авиве собака есть у каждого 11-й жителя.

Закон направили на рассмотрение в Министерство внутренних дел.

Между тем в Сети набирает популярность видео с псом, который ест мороженое.