«Не ту сторону выбрал». ДНР показала видео со сдавшимся военным ВСУ

Народная милиция ДНР показала видео с украинским силовиком, который сдался в плен ополченцам. Военнослужащий ВСУ признал, что выбрал неправильную сторону, присоединившись к карателям, атакующим мирных жителей Донбасса. Ролик выложили в Telegram-канале ведомства.

На видео 27-летний сдавшийся солдат ВСУ признался, что сам родом из Луганской области.

«Война пошла, армию привели против народа в Луганск, в Донецк. А ты защищать должен был что? Луганскую область, жителей, народ и свою семью. А ты пошел против. Ты пошел на линию фронта стрелять мирных граждан Луганской и Донецкой республики», — объяснил один из ополченцев.

Другой военнослужащий Народной линии ДНР заявил сдавшемуся силовику, что сам приехал в Донбасс из Владивостока и будет находиться там, пока не закончится война.

«Пока не освободим полностью Донецкую и Луганскую область от упырей. Ясно-понятно? Ты, сынок, не ту сторону выбрал. Правда в нашей силе, понимаешь?» — сказал он.

Сдавшийся каратель рассказал, что по контракту получает зарплату 10 тысяч гривен (порядка 27 тысяч рублей) плюс проценты за участие в геноциде жителей Донбасса. Сказал, что этих денег ему не хватает, чтобы покупать лекарства матери. Газа у него нет, углем он тоже не пользуется. Они сравнили цены на хлеб. Украинский силовик сказал, что он стоит у них около 90 рублей. Военнослужащие ДНР отметили, что у них на войне хлеб стоит 25 рублей.

«Условия для жизни здесь лучше, если бы не было вас с вашими обстрелами, вашим руководством и глупыми приказами, которые вы выполняете. Преступные приказы. Вы людей убиваете», — сказал ополченец.

В ДНР ранее сообщили, что силы ПВО перехватили две ракеты «Точка-У», которые не сработали. Но в результате падения обломков несколько жилых домов получили повреждения.

Россия 24 февраля в ответ на обращение к президенту РФ Владимиру Путину руководителей ДНР и ЛНР начала специальную военную операцию в Донбассе с целью демилитаризации и денацификации Украины и защиты мирного населения от агрессии.