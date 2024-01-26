Мир 26 января 2024, 16:03 «Не тратьте бумагу». Захарова высмеяла попытки Запада остановить Россию на пути к победе Захарова: Запад не сможет остановить Россию на пути к победе Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Страны Запада хотели нанести России стратегическое поражение, но их планы провалились. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

«Вы не так давно кричали от том, что России нужно нанести стратегическое поражение. И не случилось. Теперь вы срочно переписываете эти бумажки и придумываете новые слоганы», — отметила дипломат.

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По ее словам, Запад после неудавшихся попыток дестабилизировать Россию объявил о недопустимости ее победы. Захарова иронично прокомментировала действия европейских стран и США, посоветовав им смириться с провалом.

«Вы не тратьте бумагу, вам снова придется придумывать что-нибудь новенькое. Вам не удастся остановить нас на пути к нашей победе», — заключила представитель МИД.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил о ведении Западом информационной войны против России и населения собственных стран. По его словам, западные политики делают скандальные заявления, чтобы оправдать гибридную антироссийскую агрессию.