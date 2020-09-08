«Не то время и место». О Black Lives Matter спели на британском телешоу

Британская версия шоу талантов Got Talent получила более тысячи жалоб от зрителей после выступления популярной группы Diversity. На сцене коллектив исполнил программу, посвятив ее движению Black Lives Matter.

Свои претензии регулирующему органу Ofcom направил в общей сложности 1121 зритель, сообщил портал Daily Mail. Многие отмечали, что номер рэп-группы неоднозначен.

«Я могу подтвердить, что 5 сентября мы получили 1121 жалобу на программу Britain’s Got Talent, большая часть из которых была связана с выступлением Diversity. Мы рассматриваем обращения, <...> но еще не решили, проводить ли расследование»», — сказал представитель британского неправительственного агентства.

Свое выступление Diversity, которая в прошлом была победителем шоу, начала с вирусного стихотворения о движении Black Lives Matter и жестокости полиции. Потом коллектив инсценировал смерть афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб при задержании от рук полицейских.

Выпуск телешоу встретил шквал неоднозначных откликов со стороны зрителей. Одни назвали номер «политическим заявлением», другие приветствовали его и охарактеризовали как «мощное».

«Не то время и место. BGT должно быть прекрасным развлекательным шоу, а не политическим», — писали фанаты передачи.

Один из участников группы заявил, что выступление стало особенным для всего состава Diversity. Он назвал 2020 год «невероятным моментом в истории как по положительным, так и по отрицательным причинам».

По американским городам прокатилась волна протестов после гибели Флойда. Его смерть стала толчком для основания движения Black Lives Matters, последователи которого просят остановить полицейский произвол.