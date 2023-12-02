Мир 02 декабря 2023, 08:05 Не связано с СВО. Польша объяснила «экономическое соперничество» с Украиной Вице-спикер сейма Польши Босак: нужно защитить рынок ЕС от Украины Grzegorz Krzyzewski / Fotonews/globallookpress

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У Польши и Украины возникли бы противоречия независимо от украинского конфликта — они связаны с тем. что евроинтеграция этой страны угрожает польской экономике. Таким мнением поделился вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак в интервью журналу Do Rzeczy.

«Я считаю, что экономическое соперничество между Польшей и Украиной напрямую связано не с конфликтом, а с определенной тенденцией, <…>, а именно с идеей интеграции Украины в Европейское экономическое пространство», — указал Босак.

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Политик предложил принять меры по защите рынка Евросоюза от украинской продукции. По его словам, Украина занижает стоимость своей сельхозпродукции, и это ставит польских производителей в невыгодное положение. Вице-спикер польского сейма обвинил власти Украины в «злонамеренных действиях» по причинению ущерба европейским перевозчикам. Проблемы будут только нарастать, если тенденция к интеграции Украины с рынком Евросоюза сохранится, спрогнозировал Кшиштоф Босак.

Ранее стало известно, что убытки Украины от закрытия польской границы достигли миллиарда евро.