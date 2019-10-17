«Не строй из себя крутого парня». Что еще посоветовал Трамп Эрдогану
Дональд Трамп предложил Эрдогану заключить сделку, так как он не хочет быть ответственным за разрушение турецкой экономики.
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По словам президента США, он упорно работал, чтобы «решить часть проблем» Эрдогана. Он указал, что курды якобы готовы «поговорить и сделать признания, которые они никогда не делали раньше».
«История благосклонно отнесется к тебе, если ты все сделаешь правильно и гуманно. Или в истории ты останешься как дьявол, если не сделаешь все хорошо. Не строй из себя крутого парня. Не будь дураком!» — посоветовал Трамп.
«Позвоню тебе позже», — пообещал Трамп.
Ранее СМИ сообщали, что президент Эрдоган отказался обсуждать прекращение военной операции с американской делегацией. По его словам, обсуждать прекращение огня он готов только с президентом США.