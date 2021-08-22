Меркель заявила, что не стремится угодить России

Украинский журналист просил у канцлера Германии Ангелы Меркель, не является ли ее отказ присутствовать на «Крымской платформе» желаем угодить России. Меркель заявила, что ее решение с этим не связано.

Канцлер Германии выступила на пресс-конференции после двусторонних переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Один из украинских журналистов спросил Меркель об ее отказе лично присутствовать на саммите «Крымская платформа». Он предположил, что своим решением канцлер показала стремление угодить России.

«Нет, это не свидетельствует об этом», — ответила Меркель. Цитату привело РИА «Новости».

Ранее канцлер сообщила, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас не будет участвовать в украинском саммите. Его отсутствие она объяснила занятостью проблемой ситуации в Афганистане. Германию на переговорах будет представлять министр энергетики.

Провести саммит «Крымская платформа» предложил президент Украины Владимир Зеленский. Мероприятие пройдет 23 августа в Киеве. На саммите планируется обсудить «возвращение» Крыма под контроль украинской стороны.