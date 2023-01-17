Мир 17 января 2023, 00:20 «Не стоит недооценивать русских». Главе НАТО предложили вспомнить историю Читатели Figaro посоветовали главе НАТО Столтенбергу здраво оценить поставку танков ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украина получит от западных партнеров новую тяжелую военную технику, включая немецкие и британские танки, уже в ближайшее время. С таким заявлением в преддверии новой координационной встречи на базе Рамштайн выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В комментариях к статье французской газеты Le Figaro пользователи отметили, что глава Альянса плохо знает историю и не может увидеть картину в целом, если считает, что немецкие танки помогут украинским войскам.

«Немецкая армия уже пустила тысячи танков в русские степи в 40−45 годах, с результатом, который мы все знаем», — написал один из комментаторов.

Реклама

Его поддержал еще один читатель, который напомнил, что именно армия Советского Союза остановила немецкие войска во Второй мировой войне.

Реклама

«Не стоит недооценивать русских. Меня в армии учили, что если неверно оценить силы противника, то это станет началом поражения», — обратился к Столтенбергу один из комментаторов.

Читатели напомнили, что за поставками нового вооружения украинским войскам страны Запада забыли об основной цели — достижении мира.

«Оружие отличное, спору нет. Но когда после этих поставок наступит мир? Кто-то вообще о нем говорит?» — обратился с вопросом к собравшимся комментатор.

НАТО уличили в том, что его главная цель — добиться как можно большего количества смертей с обеих сторон в этом конфликте. Но с этой позиции российские войска всегда выигрывают.

«Русские никогда не будут унижены, они предпочитают умереть, это у них в менталитете», — подчеркнул один из читателей.