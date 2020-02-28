«Не становитесь Януковичем» — Порошенко предостерег Зеленского
Экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к нынешнему лидеру Владимиру Зеленскому во время допроса в Государственном бюро расследований. Он призвал его избежать судьбы Виктора Януковича и исполнять обязанности президента. Об этом написало ИА RNS.
«Владимир Александрович, займитесь функциями президента: защищайте страну, укрепляйте мировую солидарность, помогайте решать социальные проблемы людей. И не становитесь Януковичем. У него очень плохое было прошлое. И будущее тоже безрадостное», — обратился Порошенко к Зеленскому.
Допрос ГБР является для Порошенко «фарсом». Он заявил, что власть просто «дает зрелище».