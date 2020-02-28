«Владимир Александрович, займитесь функциями президента: защищайте страну, укрепляйте мировую солидарность, помогайте решать социальные проблемы людей. И не становитесь Януковичем. У него очень плохое было прошлое. И будущее тоже безрадостное», — обратился Порошенко к Зеленскому.

Допрос ГБР является для Порошенко «фарсом». Он заявил, что власть просто «дает зрелище».