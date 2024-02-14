Мир 14 февраля 2024, 17:31 «Не станет женщиной». Пушков высмеял главу Минюста Польши из-за закона о гендере Пушков отреагировал на идею главы Минюста Польши признать больше двух гендеров РИА «Новости»

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Глава Минюста Польши Адам Боднар выступил с законопроектом, по которому заявления о наличии только двух гендеров будут считать преступными. Инициатива никогда не сделает министра женщиной, даже если он «себя переделает», написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

«Он — мужчина, и даже если он себя переделает, ни женщиной, ни представителем какого-либо „третьего пола“ не станет. Уверен, что в душе с этим согласны и Туск, и Сикорский, но побоятся это сказать», — пояснил российский парламентарий.

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По его мнению, законопроект Боднара свидетельствует о подчинении Польши либеральным ценностям Запада.

Россия держится на традиционных ценностях, поддержке многодетных семей. На это ранее указал президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что многие национальные программы ориентированы на помощь семьям с детьми.