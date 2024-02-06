Мир 06 февраля 2024, 10:04 «Не справляется». Зеленского обвинили в неспособности выполнять обязанности Генерал ВСУ в отставке Кривонос: Зеленский не справляется с обязанностями Официальный сайт президента Украины

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Отставной генерал ВСУ, бывший замсекретаря Совета нацбезопасности Украины Сергей Кривонос выразил надежду на то, что, говоря о необходимости заменить руководство, президент страны Владимир Зеленский «подумал о себе». Заявление прозвучало в эфире местного канала «Прямой».

«Он в принципе не справляется с определенной частью своих обязанностей касательно Конституции и касательно закона о мобилизации», — подчеркнул Кривонос.

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По его мнению, к Зеленскому вопросов куда больше, чем к главкому ВСУ Валерию Залужному, так что в его замене потребности нет. Отставной украинский генерал добавил, что экономика страны при нынешнем руководстве попросту «не работает».

Ранее Владимир Зеленский, говоря о людях, руководящих Украиной, указал на то, что необходимы «перезагрузка и новое начало». Депутат Рады Алексей Кучеренко тоже иронично отреагировал на эти слова, задавшись вопросом, «кто же у нас руководство страны».