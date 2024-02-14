Мир 14 февраля 2024, 00:34 «Не сможете вернуться». Россиян предупредили о возможном закрытии границы с Эстонией RTVI: россиян предупредили о возможном закрытии границы с Эстонией РИА «Новости»

Читать 360tv в

Эстонские пограничники начали предупреждать россиян о возможном закрытии границы с Россией. Памятки они выдают на КПП в Нарве. Об этом сообщил Telegram-канал RTVI.

«Примите во внимание, что, если Эстония будет вынуждена из-за миграционного давления временно закрыть свои пограничные пункты, то через этот пограничный пункт вы не сможете вернуться в Эстонию», — написали в листовках.

Реклама

Вероятное перекрытие КПП эстонские власти связывают с тем, что Россия якобы сознательно направляет на границу между странами мигрантов, у которых нет права на въезд в Евросоюз.

Аналогичное предупреждение размещено на официальном сайте погранслужбы республики.

Ранее стало известно, что власти Финляндии продлили закрытие границы с Россией до 14 апреля 2024 года. Финские власти также обвинили Россию в «миграционном давлении» на границе.