«Не смогу купить мясо». Рост цен на электричество шокировал американцев

Полученные счета за электроэнергию неприятно удивили жителей США. Многие не смогут их оплатить, сообщил телеканал NBC.

В последние месяцы рост цен на электричество составил 20%. При этом к концу лета в некоторых штатах подорожание будет еще значительней — до 50%. Эксперты объясняют такой скачок растущими ценами на газ.

В интервью NBC жительница Хьюстона Джиджи Перес заявила, что за июль ей пришел счет на 174 доллара. Женщина была просто шокирована. Теперь ей придется от чего-то отказаться, чтобы оплатить квитанцию.

«Я сразу подумала следующее: я оплачу счет, но не смогу купить воду, мясо, или что-то еще. Цены растут», — посетовала женщина.

По словам Перес, скорее всего придется найти более дешевое жилье. Напомним, после начала спецоперации ВС РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Однако эти меры оказались контрпродуктивными.

В Европе и США начался бурный рост инфляции, цены на энергоресурсы продолжают расти. К примеру, в Финляндии предстоящей зимой могут закрывать магазины, чтобы уменьшить потребление электроэнергии.