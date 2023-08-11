Мир 11 августа 2023, 02:23 «Не самые лучшие бойцы». Разведчик из США назвал причину провала ВСУ в ходе наступления Экс-разведчик ВС США Риттер: контрнаступление Киева является невыполнимой миссией для ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские войска несут сильнейшие потери в ходе контрнаступления. Об этом сообщил американский разведчик Скотт Риттер на YouTube-канале Stephen Gardner.

Он обратил внимание на слова российского президента Владимира Путина, назвавшего число безвозвратных потерь ВС РФ меньшим в 10 раз, чем у армии Украины.

Реклама

«На некоторых направлениях показатели даже выше. Украина взялась за невыполнимую миссию», — сказал офицер.

По его словам, военные киевского режима безрезультатно пытаются прорвать российскую линию обороны, однако попытки ВСУ безуспешны из-за недостаточной боевой подготовки и отсутствия необходимого военного опыта.

«Украинцы далеко не самые лучшие бойцы. Многие из тех, кого отправляют на передовую, проходят только 21-дневную базовую подготовку», — сказал он.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские военные стали массово отказываться от отправки в новую атаку в ходе провального контрнаступления. По его словам, бойцы ВСУ предпочитают сдаваться в плен российским военным.