«Не рой другому яму»: Лукашенко высказался о протестах в Литве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о политическом кризисе в Литве. На официальном сайте главы государства приведены его слова о том, что литовскому руководству не стоило «рыть другому яму».

Протесты и беспорядки начались в Вильнюсе во вторник перед зданием правительства. Митингующие выступили против тех ограничений в стране, которые планируются для людей без иммунитета к коронавирусу. Правоохранители задержали 26 человек.

Кроме того, Александр Лукашенко высказался о последствиях западных санкций против Белоруссии. Он сообщил, что Европа перестала строить центры для нелегальных мигрантов в государствах ЕС — а Белоруссия больше не готова сдерживать наплыв уезжающих.

«Мы тратили деньги, защищали литовцев, поляков и других. Они решили ввести санкции. Прежде всего, перестали строить, финансировать эти центры. Я что, за свой счет буду это строить? И потом, против Белоруссии ввели санкции. Вы что, вообще очумели, я вас буду после этого защищать? Вы меня повесить хотите, а я должен вас защищать?» — возмутился Лукашенко.

Власти Литвы в связи с наплывом приезжих 2 июля объявили экстремальную ситуацию. С начала года на границе с Белоруссией задержали более четырех тысяч человек. Лукашенко заявил, что больше не будет сдерживать этот поток: из-за западных санкций на это нет «ни денег, ни сил». Литва, в свою очередь, собирается строить стену на границе с Белоруссией.