Мир 27 марта 2024, 05:27 «Не раскачивать лодку». Западные партнеры могли запретить обсуждать легитимность Зеленского На Западе могли запретить украинским политикам обсуждать легитимность Зеленского РИА «Новости»

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Западные партнеры Украины могли запретить украинским политикам обсуждать президентские полномочия Владимира Зеленского, которые истекают 20 мая. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По мнению киевского политолога Андрея Золотарева, дискуссия быстро сошла на нет не только из-за решения Запада, но и в частности из-за политической пассивности отставного главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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«Не исключено, что пришел сигнал от наших партнеров, что „раскачивать лодку“ сейчас нежелательно. Эта история несет угрозу политической дестабилизации», — объяснил он.

При этом источник издания в политических кругах Киева сообщил, что действующий украинский лидер многих не устраивает, в том числе из-за ситуации в стране и на фронте. По этой причине можно говорить лишь о временной стабилизации внутриполитической жизни на Украине.

Ранее Зеленский уволил Алексея Данилова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны, которого могут назначить послом в Норвегии. Во главе СНБО его сменил председатель Службы внешней разведки Александр Литвиненко.