«Не путайтесь под ногами»: Лукашенко попросил оппозицию не мешать спасению страны

Он подчеркнул, что сам он терпеливый и внимательный человек, который прислушивается к любым точкам зрения. Но сейчас оппозиция действует на эмоциях и не позволяет решать ни один вопрос.

«Если вы неспособны и к чему-то не готовы — уйдите в сторону. Не мешайте, не путайтесь под ногами, дайте спасти страну. Через год-два мы устаканим эту ситуацию и сделаем так, как нужно белорусскому народу», — обратился он к своим соперникам на предстоящих выборах.

По его словам, власти примут любой выбор народа на предстоящих президентских выборах. Но при этом он попросил «не предавать» его, так как это «не прощается на небесах».

В своем выступлении Лукашенко уже заявил, что не допустит нового передела государственной собственности, как это было в 90-е годы.

В Белоруссии началось досрочное голосование на выборах президента республики. Оно продлится до 8 числа. Основной день голосования назначен на 9 августа. На пост главы государства претендуют пять человек, включая действующего президента. В случае победы для Александра Лукашенко это будет шестой президентский срок.