«Боятся доминирования Восточной Европы над Западной»: на Украине объяснили, почему их до сих пор не пустили в ЕС и НАТО

Франция и Германия боятся военной мощи Украины, поэтому не хотят вступления страны в Евросоюз и Североатлантический альянс (НАТО). С таким мнением выступил политолог Вадим Карасев.

Он считает, что Германия и Франция не готовы признавать Украину членом НАТО, потому что видят угрозу потенциального доминирования Восточной Европы над Западной.

«Германия и Франция размышляют так: если Украина будет членом НАТО, Европейского Союза, а Украина плюс Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия, то есть Восточная Европа, она будет доминирующей над так называемой коренной Европой, Западной. Это меняет все балансы, это не в интересах Германии, Франции, других западноевропейских стран», — сказал политолог в эфире телеканала «Украина 24».

По сравнению с балтийскими или балканскими странами Украина является страной с большой территорией, с большим количеством населения, а также военной мощью. Это и пугает немцев и французов, отметил политолог.

Они боятся, что проатлантический фланг Европы будет антинемецким, так как у них есть проблемы во взаимоотношениях с Польшей и странами Балтии. Особенно отношение к Германии у этих стран изменилось после ввода «Северного потока — 2».