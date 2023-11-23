Мир 23 ноября 2023, 05:56 «Не просьбы, а требования». Украине предрекли капитуляцию в США Экс-разведчик Риттер: Украина подпишет документ с требованиями России РИА «Новости»

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Украине придется не просто пойти на переговоры с Россией, а подписать капитуляцию. Об этом заявил бывший разведчик США Скотт Риттер в разговоре с журналистом Клейтоном Моррисом. Интервью появилось на YouTube.

По словам Риттера, Украину ждет ситуация, похожая на историю с линкором «Миссури». В 1945 году на его борту подписали бумаги о капитуляции Японии.

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«Украине предоставят возможность сесть за стол переговоров и подписать документ, подготовленный Россией, в котором будут изложены ее требования — не просьбы, а именно требования», — отметил американец.

Ранее о переговорах России и Украины говорил канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил, что на саммите G20 призвал президента России Владимира Путина завершить спецоперацию на Украине.