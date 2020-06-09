    09 июня 2020, 19:02

    «Не профильтровал базар». Монтян оценила желание Зеленского заразиться коронавирусом

    Анастасия Кременчугская

    Татьяна Монтян, адвокат и публицист, в беседе с сайтом «ПолитЭксперт» прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хотел специально заразиться коронавирусом, чтобы показать жителям страны, что «это не чума».
    «Не профильтровал базар». Монтян оценила желание Зеленского заразиться коронавирусом

    По словам публициста, в здравом уме человек такого не сказал бы. Подобные заявления свидетельствуют о психических отклонениях. Монтян также заявила, что «душевнобольной человек, рулящий страной, — это печально».

    Монтян считает, что, если бы Зеленский заразился и оставил страну без лидера, вряд ли бы на Украине что-то изменилось, так как государством и сейчас правят олигархи, а не президент.

    «Не сам же этот номинал всем управляет. Как они управляют — мы все видим. И в этот раз они не проконтролировали Зеленского, и он не профильтровал базар», — поделилась публицист.

    Она также отметила, что на Украине количество зараженных в разы больше, чем гласит официальная статистика.

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в начале эпидемии хотел специально заразиться коронавирусом и изолироваться, чтобы убедить граждан, болезнь не так страшна, как они думают.