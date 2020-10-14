Он напомнил о договоренностях с Украиной, по которым транзит будет осуществляться, как минимум, до 2024 года. Поэтому министр уверен, что «Северный поток — 2» обеспечит Европу необходимым количеством топлива и при этом не ущемит ее интересы.

Ранее замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал, что Россия вполне может ответить Польше, которая оштрафовала «Газпром», участвующий в строительстве «Северного потока — 2».

Строительство «Северного потока — 2» поддерживает правительство многих европейских стран. Фролов напомнил, что около половины ВВП Польши обеспечивается дотациями Евросоюза. Поэтому в результате конфликта Варшава может остаться без денег Европы.

Также президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль выразил уверенность, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен. Он добавил, что Европа пострадает в том случае, если газопровод не удастся достроить.