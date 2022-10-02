Китайцы нашли двойной смысл в словах Байдена о защите НАТО | 360°

Мир 02 октября 2022, 22:47 Поделиться Telegram

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Viber Китайцы нашли двойной смысл в словах Байдена о защите НАТО Китайское издание Global Times нашло двойной смысл в словах Байдена о защите НАТО РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден заявил о готовности защищать каждый дюйм территории стран НАТО. Китайское издание Global Times увидело в его словах двойной смысл. Журналисты вспомнили о невыполненном обещании не расширять Североатлантический альянс на восток.

Авторы статьи напомнили об обещании бывшего госсекретаря США Джеймса Бейкера экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву. Американец заявлял, что НАТО ни на дюйм не продвинется на восток.

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«Очевидно, что Байден не понял иронии, когда подчеркнул слова „каждый дюйм“, которые лишь напомнили людям о невыполненном обещании», — отметило издание.

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По словам журналистов, американские власти не рассматривают Украину в качестве потенциального союзника по альянсу. К стране относятся как к пушечному мясу, максимально втягивая в конфликт в попытке ослабить Россию.

«Ценность Украины как пешки еще не полностью использована США. Пока они пытаются истощить Россию, у них не возникнет желания положить конец кризису или прекратить использовать Киев в своих интересах», — подчеркнули в материале.

Как отметили китайцы, в подобной ситуации ни одна страна в мире не может чувствовать себя в безопасности.

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