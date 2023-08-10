Мир 10 августа 2023, 05:09 «Не понимают, с кем имеют дело». Украинские бойцы пожаловались на западных инструкторов Open Democracy: западные наставники не могут подготовить ВСУ из-за непонимания реалий СВО Freepik

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Западные инструкторы не обладают необходимым опытом, чтобы подготавливать украинских бойцов. Об этом сообщил обозреватель Open Democracy Изобель Кошив. Его слова привело РИА «Новости».

«Западные инструкторы не понимают, с каким противником приходится иметь дело, сетуют украинские солдаты. Они недостаточно подготовлены к реалиям конфликта», — рассказал он.

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По его словам, иностранные специалисты испытывают сложности из-за отличий между натовской и внутренней подготовкой войск. Западные инструкторы способны обучить украинских солдат только базовому курсу, а действительно важную информацию приходится доносить самому киевскому режиму. Бойцы ВСУ, которые прошли обучение за рубежом, говорили о непонимании специалистов «всей ситуации».

Сержант армии Украины с позывным Голландец сообщил, что натовские наставники берут за основу операции на Ближнем востоке, где задача бойцов состояла в зачистке помещений и поиске боевиков среди мирных граждан. Такой вариант совершенно не подходит для украинского кризиса, где бои идут на ровной местности.

Ранее наемник из Австралии рассказал о своей службе в украинской армии. По его словам, зарубежных военных в ВСУ не уважают и не платят им.