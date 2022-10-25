Зеленский пожаловался на невыполнение обещаний со стороны Запада | 360°

Мир 25 октября 2022, 14:11 Зеленский пожаловался на невыполнение обещаний со стороны Запада Президент Зеленский: Украина не получила ни цента от Запада из обещанных 17 миллиардов Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украина не получила ничего из обещанных западными странами 17 миллиардов долларов на восстановление государства. Об этом на видеоконференции с представителями ЕС и канцлером Германии Олафом Шольцем сообщил украинский президент Владимир Зеленский, написало агентство Reuters.

«Украина пока еще не получила ни обещанного цента на план быстрого восстановления инфраструктуры на общую сумму 17 миллиардов долларов», — заявил он.

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Украинский лидер подчеркнул, что российские беспилотные летательные аппараты на настоящий момент уничтожили свыше 30% всей энергетической инфраструктуры страны, написал RT.

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«Россия делает это, чтобы Украине было труднее пережить предстоящую зиму», — добавил Зеленский.

Российский депутат Олег Морозов ранее заявил, что мировоззрение Зеленского построено таким образом, будто мир держится только на долларах и оружии.

Ведущий Такер Карлсон в прямом эфире американского телеканала Fox News жестко раскритиковал Зеленского из-за постоянных финансовых требований к Западу.