Премьер-министр Белоруссии: независимость страны не подвергается сомнению

Независимость Белоруссии не подвергается сомнению ни руководством республики, ни руководством России, а белорусы — не тот народ, который пойдет на жесткие силовые акции. Такое заявление сделал премьер Белоруссии Головченко.

«Всякое случается, в том числе и в российско-белорусских отношениях, экономические споры. Но мы же независимое государство, и никто не ставит под сомнение суверенитет и независимость нас как государства», — рассказал в эфире телеканала ОНТ.

Головченко также упомянул, что на воссоздание полноценной российско-белорусской границы потребовалось бы порядка одного миллиарда долларов и от 3 до 5 лет.

Также он заявил, что фоне многотысячных коллективов белорусских предприятий стихийные забастовки не выглядят значительно. По его словам, в четверг не вышли на работу всего порядка 360 человек из 650 тысяч работников. Но подчеркнул, что выступления на госпредприятиях постановочные, в них участвуют актеры-провокаторы.

Говоря о европейской помощи, глава белорусского правительства отметил, что это «не очень щедро».

Ранее стало известно, что Европейский союз по итогам экстренного саммита, где обсуждалась ситуация в Белоруссии, принял решение о выделении дополнительной помощи гражданам страны в размере 53 миллионов евро.