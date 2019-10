Не подпишусь! Американским чиновникам перестанут покупать New York Times и Washington Post

Белый дом запретит федеральным ведомствам подписку на печатные версии The New York Times и The Washington Post. Якобы чтобы снизить государственные расходы. Именно эти издания часто критиковал Дональд Трамп. Совпадение?

О прекращении подписки заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем, сообщает The Wall Street Journal. «Отказавшись от подписок по всем федеральным ведомствам, можно существенно сэкономить деньги налогоплательщиков — сотни тысяч долларов», — сказала Гришэм. Когда распоряжение вступит в силу, пока не ясно. Правда, по поводу истинной причины отписки от The New York Times и The Washington Post не могут не возникнуть вопросы. Еще до заявления пресс-секретаря Дональд Трамп сказал, что Белый дом, скорее всего, откажется от чтения этой прессы. Глава Вашингтона назвал ее «лживой». Упомянутые издания не раз критиковали президента Штатов, а он, в свою очередь, негативно отзывался о газетах. Так Трамп называл Washington Post «фейковыми новостями», а негативно настроенные по отношению к нему СМИ — «оппозиционной партией» и даже «врагами народа».